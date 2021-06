OM : l’AC Milan pense toujours à Arkadiusz Milik !

La suite après cette publicité

L’AC Milan est à la recherche d’un nouvel attaquant pour la saison prochaine. Avec le départ de Mandzukic et un Zlatan Ibrahimovic vieillissant et donc plus fragile physiquement, le club lombard cherche un numéro 9 capable de se battre pour une place de titulaire.

Selon les informations de la Gazzetta Dello Sport, si les Rossoneri ont étudié la piste menant à Olivier Giroud, ils pensent aussi à Arkadiusz Milik. Le profil de l’attaquant polonais plaît beaucoup à la direction milanaise qui apprécie aussi sa connaissance de la Série A et son retour en forme avec l’OM. Le prix n’effraie pas l’AC Milan qui pense être capable de le convaincre de quitter Marseille.