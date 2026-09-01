Monaco recale Chelsea pour Lamine Camara

Cela bouge fort du côté de Chelsea. Confronté au départ imminent d’Enzo Fernandez, pour lequel les discussions sont engagées avec Manchester City, le club londonien cherche un successeur à l’Argentin. Ils ont ciblé Manu Koné et Lamine Camara. Pour le premier, l’AS Rome a mis son veto à la demande de son entraîneur Gian Piero Gasperini.

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Pour le second, Chelsea se heurte à la fermeté des dirigeants monégasques, qui ont repoussé la première offre formulée, à hauteur de 45 M€, comme le rapporte Skysports. Le milieu de terrain sénégalais était quant à lui bien présent à l’entraînement monégasque ce mardi matin.