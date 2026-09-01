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Premier League

Monaco recale Chelsea pour Lamine Camara

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Lamine Camara @Maxppp

Cela bouge fort du côté de Chelsea. Confronté au départ imminent d’Enzo Fernandez, pour lequel les discussions sont engagées avec Manchester City, le club londonien cherche un successeur à l’Argentin. Ils ont ciblé Manu Koné et Lamine Camara. Pour le premier, l’AS Rome a mis son veto à la demande de son entraîneur Gian Piero Gasperini.

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Pour le second, Chelsea se heurte à la fermeté des dirigeants monégasques, qui ont repoussé la première offre formulée, à hauteur de 45 M€, comme le rapporte Skysports. Le milieu de terrain sénégalais était quant à lui bien présent à l’entraînement monégasque ce mardi matin.

Pub. le - MAJ le
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