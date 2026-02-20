James Rodriguez échappe de peu aux raids de l’ICE dans le Minnesota

Il y a quelques jours, James Rodriguez, libre de tout contrat, a enfin retrouvé un club. L’international colombien a décidé de s’engager du côté de la MLS avec le club de Minnesota. Un choix qui avait fait parler puisque depuis plusieurs mois, la politique agressive de Donald Trump concernant la lutte contre l’immigration avait fait du Minnesota un point central. L’ICE (United States Immigration and Customs Enforcement) avait réalisé plusieurs interventions violentes entraînant de vives réactions médiatiques.

Et ce vendredi, le Daily Mail révèle que James Rodriguez a échappé de peu à l’intervention du ICE puisqu’un problème de visa a menacé ses débuts en MLS. En effet, l’ancien de Monaco a rejoint le club avec un visa de tourisme alors qu’il avait besoin d’un visa de travail l P-1 pour être autorisé à s’entraîner et à jouer pour le club de MLS. Des papiers qu’il a finalement reçus ces dernières heures juste à temps alors que l’ICE se tenait prêt à intervenir.