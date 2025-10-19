Lens : le penalty raté de Florian Thauvin face au Paris FC

Ce dimanche, le RC Lens recevait le Paris FC pour le compte de la 8e journée de Ligue 1. Une rencontre importante pour les deux formations, qui cherchent à rester dans le haut du tableau en ce début de Championnat. Rapidement, les Lensois ont eu une nette occasion d’ouvrir le score après une faute de Lees-Melou à l’entrée de la surface sur Guilavogui.

De retour après son rassemblement remarqué avec l’équipe de France et son but inscrit contre l’Azerbaïdjan, Florian Thauvin s’élançait devant son public pour délivrer Bollaert, mais l’attaquant des Sang et Or s’est frotté à une main très ferme d’Obed Nkambadio sur sa ligne. Un superbe arrêt permettant aux Parisiens de garder leur cage inviolée.