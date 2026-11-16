FIFA : l’UEFA aimerait que Luis Figo défie Gianni Infantino

À trois jours de la clôture des candidatures à la présidence de la FIFA, l’UEFA cherche toujours son candidat pour tenter de faire face à Gianni Infantino. Après avoir envisagé le nom de Sandor Csányi, président de la Fédération hongroise, puis celui d’Arsène Wenger, finalement annoncé forfait, les dirigeants européens explorent désormais une nouvelle piste. Selon nos informations, plusieurs responsables de l’instance poussent actuellement le nom de Luis Figo en interne. L’ancien international portugais, qui avait déjà tenté de briguer la présidence de la FIFA en 2015 avant de se retirer, ne fait toutefois pas l’unanimité au sein de l’UEFA. Les discussions se poursuivent donc dans les derniers jours précédant la date limite.

La suite après cette publicité

L’enjeu est de taille pour l’instance européenne, qui souhaite présenter une candidature commune face à Gianni Infantino, candidat à un quatrième mandat après avoir pris les commandes de la FIFA en 2016. L’élection se tiendra le 18 mars 2027 à Rabat, au Maroc, à l’occasion du congrès de l’instance mondiale. Pour être officiellement retenu, chaque candidat doit notamment obtenir le soutien d’au moins cinq fédérations membres de la FIFA. Les prétendants ont jusqu’au 18 novembre pour déposer leur candidature. L’UEFA dispose donc de très peu de temps pour trouver un accord et déterminer si Luis Figo peut finalement faire consensus auprès de ses dirigeants.