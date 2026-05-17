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Ligue 1

Monaco : la frappe surpuissante d’Ansu Fati face à Strasbourg

Par Tom Courel
1 min.
Ansu Fati célèbre un but avec l'AS Monaco @Maxppp
Strasbourg 5-4 Monaco

En mission à Strasbourg pour le compte de la 34e et derrière journée de Ligue 1, l’AS Monaco a réalisé une première période de haut niveau. En effet, les joueurs de la Principauté ont inscrit trois buts en 45 minutes à la Meinau, dont un signé Ansu Fati avant le retour aux vestiaires (45+2).

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𝐀𝐍𝐒𝐔 𝐅𝐀𝐓𝐈 mamma miaaa 🤩

Un but sublime de la star monégasque 🔝

#RCSAASM
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Placé devant la surface de réparation, l’Espagnol de 23 ans a envoyé une frappe surpuissante sous la barre transversale et Mike Penders, clairement battu, n’a rien pu faire pour limiter la casse. Désormais, l’attaquant comptabilise 12 buts en 25 matchs toutes compétitions confondues sous la tunique du Rocher.

Pub. le - MAJ le
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