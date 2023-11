Chelsea a raté Jude Bellingham pour un tout petit montant !

Recruté à prix d’or par le Real Madrid, Jude Bellingham met tout le monde d’accord en Espagne. En effet, le milieu de terrain anglais, qui soigne actuellement une blessure à l’épaule contractée face au Rayo Vallecano (0-0) ce week-end, rayonne depuis qu’il est arrivé en provenance du Borussia Dortmund. Avec 13 inscrits et 3 assits en 14 apparitions toutes compétitions confondues avec les Merengues, le joueur de 20 ans se montre indispensable à son équipe.

Si Jude Bellingham enchaîne les prestations remarquables avec la Maison Blanche, Chelsea peut, de son côté, nourrir des regrets. Comme le rapporte The Sun ce mercredi, l’ancien coach et légende des Blues Frank Lampard a révélé dans Obi One Podcast, son ancien partenaire à Londres, qu’il avait tout tenté pour convaincre sa direction de le faire signer à l’époque où le meneur de jeu du Real Madrid récitait ses gammes à Birmingham. Mais compte tenu du prix réclamé par le club rival d’Aston Villa pour un joueur de 16 ans à l’époque (soit 23 M€), la direction londonienne a laissé tomber l’affaire : «Quand j’étais manager à Chelsea (entre 2019 et 2021), j’étais désespéré de faire venir Jude Bellingham. Mais je n’ai pas pu le faire passer à l’étage supérieur. Les dirigeants rejetaient l’idée de payer 20 millions de livres sterling pour quelqu’un de son âge.»