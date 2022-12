CdM 2022 : les Argentins chambrent le Brésil

Hier soir, l'Argentine n'a fait qu'une bouchée de la Croatie en demi-finale de la Coupe du Monde. L'Albiceleste a remporté le match 3 à 0 et a validé son billet pour la finale. Après ce succès, les coéquipiers de Lionel Messi ont fêté cela comme il se doit sur le terrain et dans les vestiaires, en ayant une pensée pour le rival brésilien éliminé en quart.

Marca indique qu'après la rencontre, les Argentins ont entonné sur le terrain puis dans les vestiaires un célèbre chant hostile au Brésil connu par les supporters. *«Que s'est-il passé brésilien (...) Messi est parti pour Rio et est resté avec la coupe. Nous sommes le peuple argentin et nous encouragerons toujours car nous avons le rêve de devenir champion du monde. Je suis comme ça, je suis argentin, p**** d'anglais des Malouines je n'oublie pas. Je suis comme ça, je viens vous encourager, je suis l'Argentine partout». La Seleção et le peuple auriverde risquent ne pas apprécier.