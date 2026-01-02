Aston Villa : Harvey Elliott se dirige vers la porte de sortie

Depuis son arrivée cet été, Harvey Elliott peine à s’imposer à Aston Villa. Le prodige de Liverpool n’a disputé que 174 minutes depuis le début de la saison et n’entre très clairement pas dans les plans d’Unai Emery. L’entraîneur espagnol des Villans a une nouvelle fois été interrogé sur le cas du milieu de 22 ans et n’a pas mâché ses mots, laissant même sous-entendre que son prêt pourrait être cassé dès cet hiver pour le laisser repartir du côté de la Mersey.

« Je le respecte autant que possible, car c’est un très bon professionnel, un type bien et respectueux. Mais c’est une décision que je dois prendre. C’est un très bon joueur et une très bonne personne, il mérite ce qu’il y a de mieux pour lui. (…) Le problème que nous avons avec Harvey (Elliott), c’est que cette année, il est prêté et que s’il joue des matchs, nous devons l’acheter. Il y a deux mois, nous avons décidé que nous n’étions pas convaincus de le signer, de dépenser l’argent nécessaire. C’est ça le problème. Il s’entraîne tous les jours et se comporte bien. Ce n’est bien sûr pas une bonne chose pour lui, ni pour nous, mais c’est le football. Parfois, nous devons prendre certaines décisions », a-t-il relaté en conférence de presse, à 24 heures de la réception de Nottingham Forest en Premier League.