Sunderland : Régis Le Bris confirme que Granit Xhaka n’ira pas à Chelsea

Après avoir retrouvé une place importante en Premier League avec Sunderland, Granit Xhaka ne semble pas vouloir changer d’air cet été, comme nous vous le révélions il y a quelques semaines. Le milieu suisse de 33 ans, arrivé en provenance du Bayer Leverkusen, s’est rapidement imposé comme un cadre du vestiaire des Black Cats, jusqu’à devenir le capitaine et l’un des symboles du nouveau projet du club. Une situation qui a attiré l’attention de Chelsea et de Xabi Alonso, désireux de retrouver un joueur qu’il avait dirigé avec succès en Allemagne, mais Sunderland compte bien conserver son leader.

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Interrogé sur un éventuel départ de son capitaine vers les Blues, Régis Le Bris a clairement mis fin aux spéculations. « Non, ce sujet est clos. Il a été très clair sur son avenir. Il aime Sunderland, il veut rester à Sunderland. Il veut façonner l’avenir de Sunderland. C’est un bon capitaine. Un grand leader », a expliqué l’entraîneur français. Chelsea avait pourtant tenté sa chance avec une première offre, alors que Xhaka aurait pu être tenté par des retrouvailles avec Xabi Alonso. Mais en effet l’international suisse a confirmé son envie de poursuivre l’aventure dans le nord-est de l’Angleterre.