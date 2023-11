L’OL a un rendez-vous capital avec la DNCG

Dans l’obligation de passer devant la DNCG pour faire un point sur ses finances, l’Olympique Lyonnais et son nouveau propriétaire John Textor n’ont pas convaincu. Conséquence, le gendarme financier du football français a décidé de sévir en juillet dernier en sanctionnant l’OL par l’encadrement de sa masse salariale et de ses indemnités de mutations. Mardi, L’Equipe a informé que l’homme d’affaires américain et son président exécutif Santiago Cucci iront défendre leur projet économique devant la DNCG le 28 novembre dans ce qui s’annonce comme le rendez-vous de la dernière chance.

L’objectif recherché par les dirigeants lyonnais est d’obtenir la levée des sanctions qui limite drastiquement les moyens de l’actuel lanterne rouge du classement de Ligue 1 à recruter, d’autant que l’OL aura grand besoin de se renforcer l’hiver prochain en vue de sortir de l’impasse sportif. Le quotidien sportif ajoute que le board lyonnais est confiant car plusieurs grosses ventes ont été réalisées lors du dernier mercato estival, à l’image de celles de Castello Lukeba (à Leipzig contre 34M€) et Bradley Barcola (au PSG contre 50 M€) et la cession d’OL Féminin et d’OL Reign est en bonne voie. Comme évoqué par le président de la DNCG, 60M€ sur le compte de la SASP (société anonyme à projet sportif) sont attendus. La balle est dans le camp de l’OL !