Le vote du Ballon d’Or chinois est connu et Lionel Messi arrive en tête des préférences de Luo Ming, seul juré chinois de la récompense et rédacteur en chef de Titan Sports. L’Argentin devance Ousmane Dembélé et Rodri, tandis que Harry Kane et Kylian Mbappé complètent son top 5. Pour justifier son choix, le journaliste met notamment en avant la Coupe du Monde de Messi, auteur de huit buts et quatre passes décisives dans le tournoi, ainsi que son rôle décisif dans le parcours de l’Argentine jusqu’en finale. Dembélé est récompensé pour son équilibre entre performances individuelles et titres collectifs, tandis que Rodri profite de son rôle majeur avec l’Espagne.

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Le choix de Messi intervient dans un contexte particulier, alors que la polémique autour de Mbappé prend de l’ampleur en Chine. L’attaquant du Real Madrid est vivement critiqué après la diffusion d’une vidéo dans laquelle il réagit à des montages humoristiques le représentant en dictateur, avec une référence à Mao Zedong. Malgré ses excuses publiques, plusieurs marques chinoises ont rompu leurs partenariats avec lui et les médias locaux continuent de dénoncer son attitude. Dans son classement, Luo Ming justifie la cinquième place du Français par l’absence de trophée majeur lors de la saison évaluée, malgré ses statistiques individuelles impressionnantes.