Bayern : Sadio Mané nomme les joueurs qui l’ont le plus impressionné en Bundesliga

Arrivé l’été dernier au Bayern Munich après six années passées à Liverpool, Sadio Mané a vécu un début de saison contrasté en Allemagne, et marqué par son forfait à la Coupe du Monde. Ce mercredi, l’attaquant sénégalais a accordé un entretien à Bild au cours duquel il est revenu sur son adaptation, le niveau de la Bundesliga, qu’il juge d’ailleurs très relevé, mais aussi les joueurs qui l’avaient le plus impressionné.

«Les joueurs qui m’ont le plus impressionné ? Il y a d’excellents joueurs, d’énormes talents, et pas seulement ici au Bayern, a d’abord reconnu l’attaquant de 30 ans. Kolo Muani, Kamada et Nkunku pour ne nommer qu’eux, sont très bons. Au Bayern, je connaissais déjà les joueurs avant mon arrivée, ils ont d’énormes qualités et je le vois à chaque entraînement.» Décidément le championnat des joueurs français.

