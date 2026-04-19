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Ligue 1

OL : Clinton Mata ne veut pas s’enflammer

Par Josué Cassé
1 min.
Clinton Mata, avec l'Olympique Lyonnais. @Maxppp
PSG 1-2 Lyon

L’OL a frappé un grand coup en terrassant le PSG, dimanche soir, au Parc des Princes. Troisième de Ligue 1 après ce succès, le club rhodanien est plus que jamais en course pour décrocher une qualification directe à la prochaine Ligue des Champions. Présent en zone mixte après le match, Clinton Mata a logiquement fait part de sa satisfaction mais a toutefois refusé de s’enflammer. «On ne pouvait pas rêver mieux, venir au Parc et marquer deux buts sur nos deux premières occasions, c’était la meilleure entame pour nous», a tout d’abord indiqué le défenseur de l’OL.

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Et d’ajouter : «on savait que c’est une équipe avec de la qualité, qui aime avoir le ballon, on savait aussi qu’on pouvait leur faire mal en cassant leur pressing pour pouvoir attaquer les espaces car ils venaient chercher haut. On a joué avec nos qualités. On se relance aujourd’hui mais si on perd demain, vous allez tous nous descendre, il faut rester humble, il y a encore 4 finales, on ne va pas être euphorique maintenant, on fera les comptes en fin de saison. Pas grand monde croyait en nous et on a gagné avec la manière, ça fait du bien».

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