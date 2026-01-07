PSG : Marquinhos n’a pas peur de l’OM

Présent en conférence de presse avant d’affronter l’OM pour le trophée des Champions, ce jeudi soir, Marquinhos est revenu sur la rivalité qui attend les siens. Si les Marseillais restent sur une victoire face au club de la capitale, le défenseur brésilien ne veut pas céder à la panique. Loin s’en faut. «Ça ne fait jamais peur Marseille, on respecte l’adversaire, peu importe l’adversaire mais on n’a jamais peur», a tout d’abord indiqué le joueur parisien.

Et d’ajouter : «on respecte notre philosophie, notre envie de tout gagner, on sait que tous les matches sont importants, chaque match a son histoire et même si Marseille est un peu plus en difficulté ces derniers matches, tout peut se passer, surtout dans une finale. On doit d’abord nous respecter, faire ce qu’on veut sur le terrain et c’est comme ça qu’on atteindra nos objectifs».