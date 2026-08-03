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Real Madrid : les premiers mots de Bernardo Silva

Par Allan Brevi
1 min.
Bernardo Silva @Maxppp

Il y a déjà quelques semaines, le Real Madrid annonçait l’arrivée dans ses rangs de Bernardo Silva, et le Portugais de 31 vient tout juste de débarquer à Madrid ce lundi. Convaincu par le projet madrilène, où il jouera sous les ordres de José Mourinho, le milieu offensif va ainsi découvrir un nouveau championnat.

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Déjà adopté par les supporters, Bernardo Silva a été accueilli par une foule nombreuse à son arrivée avant de prendre le temps de signer plusieurs autographes. Interrogé sur ses premières impressions, le Portugais n’a pas caché son enthousiasme : « mon ressenti ? Je suis vraiment très heureux ! ». Un premier contact réussi avec les fans madrilènes, qui attendent désormais de le voir briller sous ses nouvelles couleurs.

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