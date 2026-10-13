Un international portugais prend la défense de Cristiano Ronaldo

Le cas Cristiano Ronaldo continue d’alimenter la presse au Portugal. Parti de la sélection en plein rassemblement suite à un désaccord avec le sélectionneur Jorge Jesus, l’attaquant portugais de 41 ans n’avait pas reçu de soutien public de coéquipiers de la sélection. Arrivé cet été du côté de Bournemouth pour 25 millions d’euros, Antonio Silva (22 ans) a pris la parole après la défaite 5-1 des Cherries contre Chelsea. Il a notamment eu quelques mots pour Cristiano Ronaldo.

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«Les moments passés avec lui ont été formidables. J’ai grandi en le regardant jouer au Real Madrid et m’entraîner à ses côtés toute la journée a été une expérience très enrichissante. Pour moi, il est le GOAT, l’une des personnalités les plus influentes au monde et une figure emblématique du Portugal. Je suis très heureux d’avoir eu l’opportunité de jouer et de m’entraîner avec lui», a déclaré celui qui compte 20 capes avec le Portugal.