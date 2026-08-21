FC Barcelone : Héctor Fort a choisi sa future destination

Poussé vers la sortie au FC Barcelone, Héctor Fort aurait déjà choisi sa prochaine destination : le Borussia Dortmund. Selon des informations relayées par Sport, le latéral formé à la Masia a fait savoir à ses représentants et au Barça qu’il souhaitait rejoindre le club allemand. Une volonté suffisamment claire pour que Fort ait récemment repoussé les approches de la Roma et de la Real Sociedad, tandis qu’Everton, Fulham et l’Inter avaient également manifesté leur intérêt.

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Le Barça et Dortmund discuteraient déjà depuis quelque temps pour trouver un accord, alors que le club catalan valorise son joueur autour de 15 millions d’euros. Le dossier pourrait notamment être facilité par un départ au sein de l’effectif allemand, avec l’intérêt de l’Inter pour le jeune défenseur Luca Reggiani. Fort, qui n’entre pas dans les plans de Hansi Flick malgré une préparation jugée encourageante, attend désormais que les deux clubs finalisent l’opération. Sa priorité est claire : poursuivre sa carrière au Borussia Dortmund et tenter de s’imposer au Signal Iduna Park.