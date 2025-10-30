Rennes : Habib Beye justifie les mises à l’écart de Blas et Fofana

Hier, le Stade Rennais disputait un match important pour l’avenir d’Habib Beye. Dixième du classement de Ligue 1 au coup d’envoi, le club breton était dans l’obligation de ne pas perdre. Un revers qui aurait sans doute été fatal à Habib Beye. Pour ce match crucial, qui s’est soldé par un résultat nul (2-2), le coach des Rouge et Noir avait fait un choix fort : il a écarté Ludovic Blas et Seko Fofana du groupe. Un choix que le Sénégalais de 48 ans a expliqué en conférence de presse.

«Il n’y a rien de figé pour Seko et Ludo, ils reviendront à l’entraînement dès demain (jeudi) et sont dans la compétition pour être soit titulaires, soit dans le groupe contre Strasbourg. Mais je demande un investissement de tous les jours et je donne trop d’importance à l’entraînement pour en gâcher une seconde. Si vous n’êtes pas à 100 % dans l’état d’esprit et votre investissement, alors il y a 20 joueurs qui, eux, sont sûrement plus investis pour être ici aujourd’hui à Toulouse. Ceux qui ne sont pas là, c’est qu’ils ne le méritent pas. Il n’y a pas de statut et dans notre situation, on n’a pas le temps d’attendre que les joueurs nous donnent l’investissement qu’ils doivent nous donner à l’entraînement. On est des privilégiés, on fait un métier extraordinaire et il est hors de question de considérer que l’entraînement est un passe-temps ou quelque chose où l’on met 50 %. C’est quelque chose que j’aurais déjà pu faire avant. Là, on est arrivé à un moment clé où il fallait que tout le monde soit concerné et c’est ce que j’ai vu ce soir( hier)», a-t-il déclaré dans des propos relayés par Ouest France.