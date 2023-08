Mercato OL : Laurent Blanc tape du poing sur la table

«J’ai toujours le sourire. Vous n’allez pas me croire, mais je suis une personne qui sourit tout le temps», a avoué Laurent Blanc en conférence de presse ce jeudi lorsqu’il a été interrogé sur le mercato lyonnais. La semaine dernière, face aux journalistes, le Cévenol avait été très direct en indiquant qu’il estimait ne pas encore avoir de numéro 6 au sein de son effectif malgré l’arrivée d’Ainsley Maitland-Niles quelques jours avant. Un message envoyé à sa direction qui a relancé plusieurs pistes pour offrir au coach français le joueur qu’il réclame depuis le mercato d’hiver 2023.

La suite après cette publicité

Blanc ne veut pas perdre Tagliafico

Ce jeudi, Laurent Blanc en a malgré tout remis une couche en expliquant qu’il attend plus d’agressivité de la part de ses joueurs et qu’il ne vise pas ses défenseurs, mais plutôt ses milieux de terrain. «Quelque soit votre composition d’équipe, quand on n’a pas le ballon, il faut des joueurs qui aiment défendre. Je pense qu’on en manque à Lyon. Le mercato peut apporter cela.» Il reste donc une quinzaine de jours à la cellule de recrutement pour dénicher la perle rare. Une mission difficile puisque l’OL n’a plus que 8 millions d’euros pour se renforcer à ce poste ainsi qu’en attaque.

À lire

Le point médical de l’OL

Les prochains départs de joueurs pourraient permettre de récolter quelques précieux euros. Nicolas Tagliafico, qui est ouvert à un retour à l’Ajax Amsterdam, pourrait rapporter gros. Mais son coach est contre son départ. «Ce serait un très gros coup dur, mais je n’y ai pas pensé un seul instant. Vous (les journalistes) savez plus de choses que moi. Mais je lui parle et j’ai des infos aussi.» On l’a bien compris, l’ancien coach du PSG ne veut pas perdre le champion du monde argentin. Mais il s’attend à tout d’ici la clôture du mercato. D’ailleurs, Blanc aimerait qu’il se termine bien avant.

La suite après cette publicité

Il peste contre le mercato

«Non, ce n’est pas de l’agacement. Un mercato peut être agréable. J’en ai connu des mercatos agréables en tant que coach, mais aussi des désagréables surtout avec cette fois-ci cette décision de la DNCG qui nous pénalise, le mot est faible, et nous permet de ne rien faire (…) Le mercato peut être bien si votre équipe s’améliore. Mais je trouve que le mercato devrait s’arrêter à la première journée. Il y en a qui sont d’accord avec moi, d’autres non. Il y a les mois de juin et juillet, c’est suffisant. » Il en a remis une couche ensuite.

«On favorise les plus puissants. Ils arrivent le 29 ou le 30 août alors que vous avez fait toute la préparation. L’aspect économique joue son rôle, vous ne pouvez pas refuser, car vous ne voulez pas mettre mal votre club. Donc vous vendez et derrière vous n’avez pas le temps de trouver un joueur et ça perturbe le sportif. Je trouve que ce n’est pas une bonne idée.» Laurent Blanc pourrait malheureusement être confronté à cette situation puisque Bradley Barcola (PSG, City, Barça) et Nicolas Tagliafico (Ajax) sont courtisés. À l’OL d’avoir les reins solides pour encaisser toutes les attaques.