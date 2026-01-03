Nice : Claude Puel tire un premier grand bilan pour son retour

La 17e journée de Ligue 1 marquait un moment charnière pour l’OGC Nice avec le retour de Claude Puel sur le banc, plusieurs années après son premier passage et dans un contexte délicat. Appelé pour remplacer Franck Haise avant Noël, l’entraîneur expérimenté héritait d’une équipe en pleine crise de résultats, fragilisée par une dynamique négative et un manque de confiance évident. Face à Strasbourg, ce premier match de reprise servait avant tout de test, autant sur le plan tactique que mental, pour jauger la capacité du groupe à assimiler rapidement de nouveaux principes. Le résultat nul (1-1) obtenu à l’Allianz Riviera apparaissait ainsi comme un signal encourageant, tant dans l’état d’esprit que dans le contenu proposé par les Aiglons.

La suite après cette publicité

Après la rencontre, Claude Puel n’a pas caché ses interrogations initiales quant à la capacité de ses joueurs à restituer le travail effectué en quelques jours seulement. « J’étais assez interrogatif pour savoir comment ils allaient réussir à produire ce qu’on a essayé de travailler », a-t-il reconnu, tout en pointant encore un déficit de confiance. Le technicien niçois est revenu sur le penalty concédé, jugé évitable, mais aussi sur la physionomie globale du match, estimant que son équipe avait mérité mieux, notamment en seconde période. « Sur le match et sur la deuxième période, on mérite de passer devant », a-t-il insisté, avant de souligner les nombreux signaux positifs aperçus malgré les imperfections persistantes. Voilà des mots très positifs étant donné le contexte cataclysmique depuis plusieurs semaines en Côte d’Azur.

Une belle base de travail

Dans la suite de sa prise de parole sur Ligue 1+, l’ancien entraîneur de l’OL a ensuite détaillé les axes prioritaires de son intervention, volontairement simples et pragmatiques. « Les priorités étaient de faire des choses simples. Donner des petites directives défensives et offensives », a-t-il expliqué, mettant en avant l’implication collective et la qualité du jeu observée. Confronté à une situation d’effectif exceptionnelle, avec pas moins de seize joueurs absents, l’entraîneur a salué l’apport des jeunes et la capacité du groupe à rester uni. « Avoir autant de cohésion, s’accaparer ce qu’on a mis en place, c’est une bonne première », a-t-il déclaré, convaincu que le travail finira par payer. L’engagement physique, symbolisé par des joueurs sortis épuisés et victimes de crampes, a également été perçu comme un signe fort et positif.

La suite après cette publicité

Enfin, Claude Puel a tenu à répondre implicitement au climat pesant qui entourait le club avant la trêve hivernale. Interrogé sur la crise, il a estimé que le terrain avait déjà livré un début de réponse. « Nos supporters l’ont vu. Ceux qui étaient absents l’ont vu aussi », a-t-il lancé, évoquant une équipe désireuse de redresser la situation et capable de prendre le jeu à son compte. Sans triomphalisme excessif, ce discours traduisait une volonté claire de reconstruction progressive, basée sur le travail, la confiance retrouvée et une identité collective à rebâtir, avec l’espoir que les résultats suivent naturellement dans les semaines à venir. Place désormais au travail pour des Aiglons qui essayent, tant bien que mal, de reprendre leur envol loin des problèmes et des heures moroses.