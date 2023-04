Liga : au pied du podium, la Real Sociedad et le Bétis se neutralisent

Après la belle victoire de Gérone sur sa pelouse face au Real Madrid grâce au quadruplé de Valentin Castellanos (4-2), la 31ème journée de Liga se poursuivait ce mardi soir avec une affiche de haut de tableau entre la Real Sociedad et le Bétis. Malgré les bonnes intentions des joueurs de Manuel Pellegrini, les deux équipes n’arrivaient pas à se départager en première période.

Alors que les deux équipes se dirigeaient tout droit vers un score nul et vierge, les coéquipiers d’Asier Illarramendi étaient à deux doigts de réaliser le braquage parfait mais Mikel Merino se heurtait à Rui Silva. Avec ce partage, c’est la Real Sociedad qui réussit une bonne affaire en restant à six points de son adversaire du soir. Le Betis, 5ème, reste sous la menace de Villarreal et l’Athletic Bilbao qui joueront jeudi.

