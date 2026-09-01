Odsonne Edouard a refusé Rennes, qui a bouclé l’arrivée de Boulaye Dia

Jean-Louis Leca est un spécialiste des coups fumants sur le marché des transferts. De Thauvin à Edouard en passant par Saint-Maximin la saison passée, il a su bâtir un effectif capable d’aller chercher la 2e place de Ligue 1, avec une qualification directe en Ligue des Champions. Mais si Lens est capable de surprendre dans le sens des arrivées, il a failli le faire dans le sens des départs. Malgré une très belle saison en Artois, Odsonne Edouard aurait pu quitter les Sang-et-Or sur le gong pour rejoindre le Stade Rennais. Le club breton est en quête d’un renfort offensif depuis le départ de Breel Embolo, à Atlanta, pour seconder Esteban Lepaul, titulaire indiscutable.

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Le dossier Edouard était devenu accessible alors que Lens a dû composer sans son attaquant en ce début de saison. Seulement 19 minutes de jeu en 2 journées, alors qu’il avait été touché contre Sunderland en match amical. Relayé par Sima à la pointe de l’attaque, le joueur de 28 ans aurait pu accepter l’offre rennaise, supérieure financièrement, mais a finalement décidé de rester lensois, avec la perspective de disputer la Ligue des Champions. Auteur de 14 buts toutes compétitions confondues la saison passée, Odsonne Edouard aura à coeur d’afficher la même efficacité cette saison.

Boulaye Dia prêté avec obligation d’achat

Les Rennais, eux, avaient fait de l’ancien Parisien la priorité offensive, mais ils n’avaient pas mis tous leurs oeufs dans le même panier. En effet, ils travaillaient depuis plusieurs jours sur le dossier Boulaye Dia. L’ancien attaquant de Reims va être prêté avec option d’achat au club breton. Un prêt payant de 2 M€ et une obligation d’achat à 8 M€ négocié auprès de la Lazio Rome, où Dia évoluait depuis 2 saisons.

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Boulaye Dia va donc faire son grand retour en Ligue 1, 5 ans après son départ de Reims. Il y avait marqué 14 buts en Ligue 1 lors de sa dernière saison, ce qui lui avait valu un transfert à Villarreal. A Rennes, il devra endosser le rôle de doublure d’Esteban Lepaul, titulaire incontournable de l’attaque rennaise.