Brésil : Neymar annonce sa retraite internationale

Suite l’élimination du Brésil face à la Norvège, Neymar a officiellement mis un terme à son aventure avec la Seleção. Très ému après le coup de sifflet final, l’attaquant de 34 ans a confirmé, au micro de la Globo, que cette Coupe du monde 2026 était la dernière de sa carrière sous le maillot auriverde. Une annonce lourde de symboles pour celui qui aura marqué toute une génération sans jamais parvenir à décrocher le titre mondial.

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Face aux journalistes, l’ancien joueur de Santos, du FC Barcelone et du PSG a livré quelques mots empreints d’émotion. « J’ai essayé, j’ai essayé. Maintenant, c’est fini. J’ai commencé ici, j’ai fini ici. » Neymar faisait ainsi référence au MetLife Stadium, théâtre de ses débuts avec le Brésil lors d’un match amical contre les États-Unis en 2010 et désormais du dernier chapitre de son histoire avec la sélection nationale où il aura inscrit 80 buts en 130 sélections. Meilleur buteur du Brésil devant Pelé, il n’aura remporté une médaille d’or aux Jeux Olympiques de Rio en 2016 et une Coupe des confédérations en 2013.