Un ancien international anglais prévoit une fin rapide de Pochettino à Manchester United

Depuis vendredi, Mauricio Pochettino est le nouvel entraîneur de Manchester United. Il prendra ses fonctions jeudi de la semaine prochaine, après avoir disputé ses deux derniers matchs amicaux avec les États-Unis contre Haïti. L’Argentin prend la suite de Michael Carrick, dont l’aventure n’a pas duré un an, malgré des débuts convaincants. «Je pense qu’ils auront un début correct et qu’ils se comporteront bien pendant un certain temps», imagine Gary Lineker dans The Daily Mirror.

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Toujours très écouté en Angleterre, l’ancien buteur des Three Lions estime en revanche que Pochettino connaîtra le même sort que ses prédécesseurs. «Je pense que Pochettino sera déçu de la tournure des événements, et je serais surpris qu’il soit encore au club dans 18 mois. (…) C’est toujours la même histoire qui se répète. On blâme systématiquement l’entraîneur, et ça se voit. Or, je pense que les véritables problèmes se situent au-dessus de lui.» Le nouvel entraineur des Red Devils est prévenu.