Le fils de Wayne Rooney intègre le centre de formation de MU

Depuis quelques années maintenant, les fans de Manchester United ont dû s’habituer à voir leur équipe évoluer sans leur numéro dix de toujours, Wayne Rooney. Depuis son départ en 2017 à Everton, l’ancien international anglais aux 53 buts en 120 sélections manque terriblement à des Mancuniens peu réguliers. Mais pas de panique, la relève serait en train de se former petit à petit. Comme le révèle le joueur de 35 ans sur son compte Twitter, Kai Rooney, son fils, marche petit à petit sur les traces de son père.

À 11 ans, il vient d’intégrer le centre de formation des Red Devils et a signé un contrat sur le long terme avec le club mancunien. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le père semble fier de son fils. «Jour de fierté. Kai signe pour Manchester United. Continue à travailler dur, mon fils», a ainsi mentionné dans son tweet l’actuel joueur-entraîneur de Derby County en Championship. De quoi rassurer les fans de MU ?

Proud day. Kai signing for @ManUtd. Keep up the hard work son ❤️ pic.twitter.com/tTYuUZj7yn