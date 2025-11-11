Alex Iwobi répond aux supporters marocains

Alex Iwobi, ailier de la sélection nigériane, a déclenché une polémique après avoir publié sur Snapchat une courte vidéo semblant se moquer de l’hôtel de Rabat où loge son équipe avant d’affronter le Gabon en demi-finale des barrages de la Coupe du monde 2026. Dans la séquence de dix secondes, le joueur de Fulham filme sa chambre et la vue sur des immeubles modestes, en faisant une grimace sans dire un mot, ce qui a été interprété comme une critique du standing du lieu. Rapidement relayées sur les réseaux sociaux, ses images ont suscité de nombreux commentaires, notamment de supporters marocains lui reprochant son manque de respect et rappelant que le choix de l’hôtel relevait de la Fédération nigériane de football.

Face à la controverse, Iwobi a réagi lundi dans une nouvelle vidéo, depuis son lit d’hôtel, en tentant de calmer le jeu. « J’ai vu des moqueries, c’est juste une question de perspective. Parce que j’ai fait un snap de la vue, les gens ont dit : "ce gars n’est pas reconnaissant". Mais je n’ai pas dit un mot », a expliqué l’international de 29 ans. « J’ai juste regardé comme ça (il reproduit le même regard et la même grimace). Je suis à l’aise, je joue à Mario Kart. Laissez-moi me concentrer. On a un gros match qui arrive. » Le Nigeria affrontera le Gabon jeudi à Rabat, avant de potentiellement faire face à la RD Congo ou au Cameroun, avec en ligne de mire une place pour les barrages intercontinentaux du Mondial 2026.