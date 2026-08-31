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Ligue 1

La statistique folle de l’OM sur ce mercato

Par Josué Cassé
Genesio, Richard et Lorenzi @Maxppp

Alors que le mercato estival refermera bientôt ses portes, les clubs européens s’activent pour renforcer leur effectif. Dans cette optique, de nombreuses formations anglaises se montrent offensives dans cette dernière ligne droite. Tout le contraire de l’OM, qui ne peut pas recruter tant que des départs n’ont pas été actés.

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A noter d’ailleurs qu’à un peu plus de 24 heures de la fermeture du marché des transferts, seuls deux clubs du Top 5 européen n’ont encore enregistré aucune nouvelle arrivée. Il s’agit de l’Athletic Bilbao et donc du club marseillais…

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