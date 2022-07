PSG : deux groupes d'entraînement pour démarrer la saison

Une nouvelle approche pour le staff du Paris-saint-Germain dans la gestion de ses indésirables. En effet, comme le rapporte L’Équipe, le club de la capitale souhaite, par le biais de Nasser Al-Khelaïfi, diviser le groupe en deux lorsque tout l'effectif sera présent.

Le but : créer un groupe avec les joueurs désirés pour la saison prochaine et un second pour les joueurs qui n'auront pas ou peu de temps de jeu l'an prochain. On peut notamment penser à Mauro Icardi, Rafinha ou encore Laywin Kurzawa. Pour rappel, ce dernier n'a pas eu une minute de temps de jeu la saison dernière.