Le Real Madrid est déjà contrarié pour une recrue

Pour son retour sur le banc du Real Madrid, José Mourinho a eu quelques présents de la part de sa direction. Marc Cucurella, sa priorité au poste de latéral gauche, est arrivé. Idem pour le côté droit avec Denzel Dumfries. En défense, Ibrahima Konaté est arrivé libre en provenance de Liverpool. Même chose pour Bernardo Silva, qui a quitté Manchester City à la fin de son contrat. Dans le secteur offensif, Carlos Espi a été recruté. Florentino Pérez a aussi fait sauter la banque pour recruter Yan Diomandé pour 140 M€. Une recrue qui n’était pas forcément une priorité pour le Special One.

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Mourinho avait raison

En effet, le natif de Setubal a clairement fait savoir à sa direction qu’il voulait en urgence un milieu de terrain, véritable leader et capable d’apporter son expérience et ses qualités au groupe. Un portrait-robot qui correspond à celui de Rodri, que Mourinho a contacté en personne pour exposer son projet à Madrid. Finalement, l’international espagnol a rejoint le Barça. Mourinho n’a pas eu la recrue qu’il espérait malgré ses demandes. Ce n’est pas la seule. L’ancien entraîneur de Chelsea avait aussi demandé à sa direction un défenseur central polyvalent supplémentaire, visiblement peu convaincu par tous les joueurs à sa disposition.

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Et le début de saison des Merengues lui donne en partie raison. Si Dean Huijsen est bien mieux, l’arrière-garde madrilène n’est pas très rassurante. Sport lui donne d’ailleurs raison ce vendredi. La publication espagnole explique que Mourinho avait raison d’insister pour recruter un milieu et un défenseur quand on voit les lacunes de l’équipe à ces postes. Pour ne rien arranger, le Real Madrid fait face à des blessures notamment derrière. Raul Asencio, qui n’a pas encore joué, va manquer plusieurs mois de compétition en raison d’une fracture de stress au tibia de la jambe droite.

Un renfort défensif attendu en 2027

Ibrahima Konaté, qui n’a pas impressionné tant que ça, est revenu blessé du rassemblement de l’équipe de France. Eder Militão, lui, entrevoit le bout du tunnel. Mais le Brésilien, victime d’une nouvelle blessure musculaire en avril dernier, n’est pas encore apte. Dean Huijsen manquera, lui, le prochain match car il est suspendu après son exclusion lors du derby de Madrid. Mourinho, qui comptera notamment sur Antonio Rüdiger, n’aurait pas craché sur un spécialiste du poste supplémentaire. Il aura peut-être gain de cause dans les prochains mois puisqu’on estime qu’il avait vu juste.

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Ce vendredi, Bild révèle que les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu surveillent de très près Jarell Quansah (23 ans). Actuellement au Bayer Leverkusen, le joueur sous contrat jusqu’en 2030 a participé à 6 rencontres cette saison (333 minutes jouées, 1 assist). Ses qualités, son potentiel et sa polyvalence sont très appréciés à Madrid. Si sa valeur marchande est estimée à 45 M€ par transfermarkt, Bild rappelle que Liverpool dispose d’une option de rachat de 70 M€ jusqu’au 15 juin 2027. En Allemagne, on estime qu’il est possible que les Reds rapatrient le joueur. Chelsea et Arsenal sont aussi sur les rangs. Le Real Madrid, qui veut renforcer ce poste à l’hiver ou l’été 2027, est déjà au boulot pour trouver la perle rare.