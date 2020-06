Toulouse accepte son sort et se concentre sur la Ligue 2

Suite à la décision de l’Assemblée Fédérale de valider le principe d'un championnat de France de Ligue 1 à 20 clubs lors d'une Assemblée Générale en visioconférence ce vendredi matin - vote validé à 82% par les membres de cette AG - l'Amiens SC et le Toulouse Football n'ont désormais plus que la justice pour tenter de conserver leur place dans l'élite du football français. Mais voilà que le TFC, lanterne rouge de Ligue 1 au soir du 30 avril, lorsque la LFP a interrompue définitivement la saison 2019-2020 de football, a décidé, dans un communiqué publié sur son site, de ne pas contester la décision devant les instances juridiques compétentes et de se tourner vers la saison prochaine, en Ligue 2.

«Nous regrettons la décision de l'Assemblée fédérale de la FFF réunie aujourd'hui qui entérine le format d'une Ligue 1 à 20 clubs pour la saison prochaine après le vote des clubs professionnels. Cette décision est abusive et injuste, pour le club, les joueurs et nos supporters pour qui nous avons une pensée toute particulière aujourd'hui. Elle est néanmoins désormais irrévocable. Nous en prenons donc acte et ne la contesterons pas devant la justice afin de tourner désormais toute notre énergie vers la préparation de la saison prochaine. Il est temps d'aller de l'avant et de mettre en œuvre un projet de reconquête qui devra permettre au TFC de renouer avec les résultats et de retrouver la Ligue 1 au plus vite», a déclaré la Direction du club toulousain.