Affaire Sala : le litige entre Nantes et Cardiff connait un nouveau rebondissement

Depuis plus d'un an, un litige juridique et financier oppose Cardiff au FC Nantes devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) au sujet du règlement des indemnités de transfert de l'ex-nantais, Emiliano Sala, décédé le 21 janvier 2019. Aujourd'hui, le journal L'Equipe révèle l'ouverture d'une nouvelle enquête suite au dépôt d'une plainte complémentaire par Cardiff.

Alors que Me Vey a déjà déposé une plainte contre X, au nom de Cardiff City, le 28 janvier 2020, il a en adressé une complémentaire le mois dernier à propos d'un chèque qui correspondrait au « solde de tout compte » dû à Sala. Il s'agit d'une des nombreuses pièces présentées par le FCN devant le TAS. Et Me Vey avance que ce chèque serait antidaté pour permettre au FC Nantes de se délier de ses obligations envers le joueur en termes de droit du travail. Le complément de plainte suppose des faits d'« infraction de falsification de chèque » et de « tentative d'escroquerie au jugement ».