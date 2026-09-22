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Premier League

Arsenal va blinder Mikel Arteta

Par Aurélien Macedo
arteta @Maxppp

Sacré champion d’Angleterre la saison dernière avec Arsenal, Mikel Arteta a enfin réussi à obtenir son grand objectif avec les Gunners. Le technicien de 44 ans qui entend réaliser la même performance et d’obtenir la première Ligue des Champions de l’histoire du club nord-londonien vient de tomber d’accord pour prolonger.

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Arrivé en 2019 à Arsenal et sous contrat jusqu’en juin 2027 avec les Gunners, Mikel Arteta a trouvé un accord avec Arsenal pour prolonger leur collaboration comme l’évoque la BBC. Son salaire de 10 millions de livres sterling sera revu à la hausse.

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