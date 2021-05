Dortmund écrase Holstein Kiel et rejoint Leipzig en finale de la Coupe d’Allemagne

À l’occasion des demi-finales de la Coupe d’Allemagne, Dortmund affrontait ce samedi soir Holstein Kiel, club de 2. Bundesliga, qui avait battu le Bayern lors du deuxième tour. Match intéressant alors que le vainqueur de cette confrontation rejoindra le RB Leipzig en finale, tombeur du Werder Brême vendredi (1-2).

En première période, le BvB pliait rapidement le match en inscrivant cinq buts : un doublé de Giovanni Reyna (16e, 22e), et des buts de Marco Reus (26e), Thorgan Hazard (32e) et Jude Bellingham (41e). 5-0 à la pause, une véritable correction. En seconde période, aucun but n’était inscrit mais le job avait déjà été fait. Qualification des hommes d’Edin Terzic pour la finale de la Coupe d’Allemagne face à Leipzig, match qui se déroulera le 13 mai prochain à 20h45.

