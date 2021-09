Incidents OGCN-OM : six mois de prison ferme requis contre l’agresseur de Dimitri Payet

La personne accusée d’être rentrée sur la pelouse lors de la rencontre entre l’OGC Nice et l’Olympique de Marseille était jugée ce mercredi. Le procureur de la République a requis une peine d’un an de prison dont six mois avec sursis, rapporte RMC. La décision finale sera rendue le 30 septembre prochain. L’accusé a reconnu être « rentré sur le terrain, j’ai mis un coup de pied, puis un joueur de Nice m’a repoussé, je suis revenu en tribune », a-t-il déclaré.

La suite après cette publicité

« Je pensais avoir touché Gerson, mais après coup en voyant les images, je touche apparemment Dimitri Payet. » Il a également affirmé qu’il comprenait la réaction de Dimitri Payet et qu’il ne « cautionne pas les jets de bouteilles. J'ai réalisé en tribune, quand j’y suis retourné, que j’ai fait n’importe quoi. (...) J’aimerais m’excuser auprès des enfants, des familles qui étaient au stade ou devant la TV. Ce geste n’a rien à faire sur un terrain de football. »