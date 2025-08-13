Menu Rechercher
Rennes : Loic Désiré promet au moins un renfort offensif

Par Maxime Barbaud
1 min.
Loïc Désiré, l'actuel responsable du recrutement du RC Strasbourg @Maxppp

Le Stade Rennais vit un mercato très animé où il doit faire partie la plupart des recrues arrivées ces derniers mois. Loïc Désiré est en train d’y parvenir, alors qu’il reste encore trois petites semaines avant la fermeture du marché. Arnaud Kalimuendo a lui son bon de sortie et intéresse l’Angleterre et sera remplacé numériquement, a promis le directeur sportif en conférence de presse.

«Ce sont aussi les postes les plus durs à trouver, et on le sait, l’absence de Coupe d’Europe peut constituer un frein. Il y aura un renfort sûr, avec ou sans Arnaud (Kalimuendo), et on va voir pour le second. Si on boucle ce qu’on espère, on aura vraiment des choses à faire valoir dans ce championnat», assure le dirigeant. La vente de Kalimuendo pourrait rapporter environ 25 M€.

Pub. le - MAJ le
