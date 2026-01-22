CAN 2025 : Vanessa Le Moigne annonce qu’elle ne couvrira plus le foot après la polémique de la finale

Cette finale de la CAN 2025 est décidément un événement aux multiples conséquences. Au Maroc, le sort de Brahim Diaz demeure incertain après sa panenka ratée. En Afrique, l’image de la compétition en a pris un sacré coup après tous les débordements survenus sur et en dehors du terrain. En France, c’est la question polémique de la journaliste de beIN Sports, Vanessa Le Moigne, au gardien sénégalais Édouard Mendy qui a mis le feu aux réseaux sociaux. Critiquée et insultée, Vanessa Le Moigne a fini par annoncer dans des stories postées sur son compte Instagram qu’elle ne couvrira plus le football la saison prochaine.

«Merci la CAN pour les émotions. Next. Merci le foot pour les rencontres… pour les beaux moments. Mais Next. Fin de saison j’arrête et maintenant je me sens libérée. Vous n’aurez plus mon dos. J’ai perdu mon père il y a moins d’un an. Qu’est-ce qui peut me faire plus mal ? Pas ça et pas vous. Je précise que je termine la saison. La Ligue 2 n’a pas besoin de moi, mais je finis ce que j’ai commencé et après je fais autre chose. S’il y a autre chose à faire. Rendez-vous samedi à Guingamp. Merci d’éviter les panenka je prendrai ça comme une provocation», a-t-elle conclu sur une note d’humour.