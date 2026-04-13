Liga : un joueur ferme ses comptes à cause des supporters du Barça

Le derby entre FC Barcelone et Espanyol (4-1) a laissé des traces, bien au-delà du terrain… Buteur pour les siens malgré la lourde défaite, Pol Lozano s’est retrouvé au cœur d’une polémique après ses déclarations d’après-match. Interrogé sur l’attitude de certains joueurs barcelonais, le milieu de terrain n’a pas mâché ses mots, lâchant notamment : « c’est toujours pareil », avant d’ajouter, sans entrer dans les détails : « ça ne sert à rien d’en parler ». Des propos qui ont rapidement enflammé les réseaux sociaux.

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Dans la foulée, le joueur de l’Espanyol a été la cible d’une vague d’insultes de la part des supporters du Barça, au point de prendre une décision radicale : fermer ses comptes sur les réseaux sociaux pour se protéger. Un épisode qui illustre une nouvelle fois les tensions extrêmes autour de ce derby catalan, mais surtout dans le football actuel. En conférence de presse, son entraîneur Manolo González a tenté d’apaiser la situation, rappelant qu’il fallait savoir accepter la défaite et avancer, tout en dénonçant implicitement l’emballement autour de ce type de polémique.