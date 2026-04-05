SCO Angers - OL : les compositions officielles

Ce dimanche, c’est la 28e journée de la Ligue 1 2025/2026 avec un joli duel entre le SCO Angers et l’Olympique Lyonnais. À domicile, les Scoïstes s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Hervé Koffi qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Marius Louër, Ousmane Camara, Jordan Lefort et Jacques Ekomié en défense. Branco van den Boomen et Haris Belkebla composent l’entrejeu. En pointe, Lanroy Machine est accompagné par Yassine Belkhdim, Lillian Rao-Lisoa et Amine Sbaï.

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De leur côté, les Gones s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Dominik Greif dans les cages derrière Ainsley Maitland-Niles, Clinton Mata, Moussa Niakhaté et Abner Vinicius. Le milieu de terrain est assuré par Tanner Tessmann et Tyler Morton avec Corentin Tolisso un cran plus haut. Devant, Pavel Sulc est soutenu par Endrick et Afonso Moreira.

Les compositions

SCO Angers :

Olympique Lyonnais :