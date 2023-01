PL : Tottenham pulvérise Crystal Palace, Aston Villa et Wolverhampton dos à dos

Les deux dernières rencontres de Premier League ce mercredi soir opposaient Crystal Palace (11e) contre Tottenham (5e) et Aston Villa (12e) face à Wolverhampton (16e). Dans le derby londonien, les Spurs n’arrivaient pas à faire la différence en première période malgré 15 bonnes premières minutes. Les deux équipes rentraient aux vestiaires dos à dos. En seconde période, les protégés d’Antonio Conte revenaient avec de meilleures intentions et étaient récompensés directement après but de la tête de l’inévitable Harry Kane (0-1, 48e). Et l’état de grâce de l’attaquant anglais ne s’arrêtait pas là puisque quelques minutes plus tard, le numéro 10 doublait la mise d’une frappe croisée (0-2, 53e). L’addition s’alourdissait pour Palace après le but Matthew Doherty sur un service de Son (0-3, 68e). Ce dernier venait également participer à la fête en marquant le quatrième but des Spurs (0-4, 72e). Avec ce triomphe (0-4), Tottenham revient à deux points de Manchester United (4e). Crystal Palace stagne dans le ventre mou de Premier League (12e).

La suite après cette publicité

Dans le duel entre Aston Villa et Wolverhampton, les Wolves entamaient parfaitement la rencontre en ouvrant la marque après une magnifique action personnelle de Daniel Podence auteur d’un double contact somptueux avant de placer une frappe enroulée dans le petit filet gauche (0-1, 12e). Incapables de faire la différence devant leur public, les Lions retournaient au vestiaire sans avoir montré un visage conquérant. En deuxième mi-temps, les Villans haussaient le ton en mettant la pression sur Wolverhampton. Mais les hommes d’Unai Emery butaient sur l’arrière garde solide des Wolves. Aston Villa trouvait enfin la faille après un but de Danny Ings sur un petit lob (1-1, 78e). Malgré la bonne volonté mise par les joueurs d’Emery en fin de match et notamment une balle de match de Leon Bailey, le score restait de 1-1 entre les deux équipes. Villa remonte d’une place au classement (11e). Wolverhampton reste dans la zone rouge (19e).

À lire

Frédéric Guilbert va quitter Aston Villa