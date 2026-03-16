Djebril Cornitte, le directeur sportif à tout faire de La Berrichonne de Châteauroux

Le temps n’est pas vraiment au beau fixe en ce moment à Châteauroux. Malgré 9 points d’avance sur la zone rouge il y a encore un mois, La Berrichonne a enchaîné les mauvais résultats pour voir la concurrence revenir à toute berzingue. Désormais le matelas n’est pas plus épais qu’un ongle, un petit point, avant que le 15e ne se rende à Saint-Brieuc, bon dernier, ce mardi (19h30, match en retard de la 22e journée)). «On est à notre place, on bataille avec ceux qui ont la même chose que nous, à part Aubagne (10e) qui sort du lot», constate Djebril Cornitte. Installé depuis 2023 comme responsable du recrutement puis promu un an plus tard, le directeur sportif de 35 ans donne déjà l’impression d’avoir vécu 1000 vies dans son club de cœur. «À Châteauroux, il n’y a jamais rien de tranquille», s’amuse à répéter le natif de la région parisienne.

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Le club vit un peu les montagnes russes depuis quelques années et sa dernière relégation en National en 2021. En trois ans de présence, Cornitte a connu 3 présidents, autant de propriétaires, des alertes de la DNCG, 5 entraîneurs, un départ puis un retour 10 jours plus tard, une relégation en mai dernier, malgré une seconde partie de saison canon, avant d’être repêché par le 17 juillet en raison de la rétrogradation administrative de Martigues, 3 semaines avant la 1ère journée de National. «Mais les joueurs sont partis. Tu te retrouves à refaire un effectif. Chaque année, il y a son lot de problématiques». Comme lors de son arrivée, à l’aube de la saison 2023/2024 où la réforme des championnats impose 6 descentes sur un championnat de 18 équipes. «Les Saoudiens étaient sur le départ et coupaient le robinet. À la reprise, il y a trois joueurs sous contrat, dont deux gamins de 18 ans que tu n’as jamais vu jouer. Il faut construire vite mais avec la consigne de ne signer que des contrats d’un an». Tant pis si Antoine Mille et Hillel Konaté, aujourd’hui titulaires à Troyes, leader de Ligue 2, ne restent qu’une saison. Le club échappe à la relégation et le directeur sportif a réussi son pari. Ce n’est pas le seul.

Rapatrié à Châteauroux par Michel Denisot

«Je me souviens avoir appelé Michel Denisot en début de saison dernière et lui dire : "je suis désolé, mais je crois qu’on va avoir des gros problèmes cette année. Ça va être dur, désolé". On s’est battu jusqu’à la dernière minute quand même. Et au final, tu as cet événement du repêchage». «La foudre ne frappe jamais deux fois au même endroit», rappelle souvent l’ancien président de La Berrichonne et du PSG, qui a toujours un œil sur l’actualité de son club d’enfance. C’est lui qui a ramené Djebril Cornitte dans le Berry il y a trois ans, là où celui-ci avait débarqué avec ses parents à l’âge de 10 ans. Le recruteur s’était déjà fait sa place dans le milieu, du côté de Villefranche comme directeur sportif où il contribue à hisser le club à la 3e place en 2020/2021, battu en barrages de Ligue 2 par Niort. Avant cela, Dominique D’Onofrio lui ouvre les portes du Standard de Liège alors qu’il n’a que 17 ans.

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«Il a vraiment rigolé quand il m’a vu. "Mais qu’est-ce que tu fais, gamin ?" Paix à son âme, c’était un personnage. Il a été un précurseur dans ma vie. (…) Je suis venu plein d’aplomb. La jeunesse, ça n’a jamais été un handicap pour moi. Avec tout le respect que j’ai pour tout le monde, je me suis toujours dit que je suis légitime. Je sais de quoi je parle», rejoue le Castelroussin, passé également entre les mains de Damien et Antoine Sibierski. «Antoine m’a transmis toute l’expérience du haut niveau que je n’ai pas eue, la rigueur et la discipline». Pendant plus de 10 ans, il enchaîne les kilomètres et les matchs pour former son œil et se constituer un réseau qu’il met aujourd’hui au service de la Berrichonne. Le trentenaire parvient à regarder encore une vingtaine de matchs par semaine même si ses fonctions l’obligent à plus de sédentarité et de missions d’organisation.

Cibler des joueurs dans les divisions inférieures

«Ce matin, j’étais dans le bureau du comptable pour une histoire de mutuelle. Après, je suis redescendu voir si les kinés avaient de l’huile. Je peux me retrouver en salle vidéo avec le staff, juste écouter parce que ça m’intéresse. Après, être au secrétariat ou aller voir les jeunes, énumère le touche-à-tout entre deux coups de téléphone avec le commercial ou le service billetterie. Tous les mercredis matins, je vais voir les U9 par exemple. J’essaie de connaître le prénom des gamins, de savoir ce qui se passe, que les éducateurs de l’association me voient, d’aller voir la réserve, les U17». Il s’agit de travailler avec toutes les composantes du club où l’huile de coude ne doit jamais manquer. Sans oublier de réaliser sa fonction principale, celle de prendre un maximum d’informations sur de potentielles futures recrues.

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«Je suis derrière mon ordinateur ou sur les terrains. Même si je suis d’une génération plutôt jeune, je commence un peu à m’habituer à la data depuis deux ans. Le terrain, l’aspect technico-tactique, le comportement, la gestuelle restent les facteurs prioritaires». Châteauroux a beau avoir des infrastructures dignes de Ligue 2 avec le stade Gaston-Petit notamment (14 500 places), le budget (environ 3,5 M€) est inférieur à la moyenne de ses concurrents. Il faut la jouer malin, cibler la N1, la N2 et la N3, et faire jouer le réseau. «Aujourd’hui, regarder un Troyes-Guingamp, c’est juste pour ma culture foot. Il n’y a aucun joueur qui est accessible pour nous. Il y a deux ans, j’ai pris un joueur en R1». Et parvenir à renouveler un effectif à 90% tous les étés en raison d’une instabilité chronique à la tête du club, en réalisant des coups comme la venue de Mamadou Diallo, aujourd’hui 3e meilleur buteur du championnat bulgare, l’éclosion de Jason Gnakpa, vendu à Yverdon, ou encore révéler Willsem Boussaid cette année, lui qui est déjà convoité Ligue 2.

La stabilité arrive enfin

Les choses sont en train de changer depuis l’arrivée de Jamel Zemmar, président et propriétaire depuis bientôt un an. «C’est une bonne personne. Pour bosser, c’est bien même si ce n’est pas tous les jours facile puisqu’on a deux caractères forts, se marre Cornitte. On est deux passionnés. Lui, il veut tout comprendre. Il s’intéresse à tout. C’est ça qui est enrichissant aussi pour moi». Sa présence lui permet d’envisager un peu plus de stabilité pour la suite. «C’est la première année où tu as une vision à long terme, un président qui va rester, qui structure le club. Pour une fois, en trois ans que je suis ici, on aura peut-être le même effectif deux ans de suite. Quand tu n’as pas de moyens, il faut de la stabilité. Chose qu’on n’avait pas eue depuis très longtemps au club». Mais avant cela il faut aller chercher le maintien, et régler ce fichu problème de mutuelle.