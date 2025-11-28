CF Monterrey : Sergio Ramos va quitter le club

Sergio Ramos aurait décidé de ne pas prolonger son aventure avec les Rayados de Monterrey, qu’il a rejoints début 2025 pour une saison. Malgré son départ à venir du club mexicain, selon El Chiringuito, le défenseur espagnol de 39 ans souhaite poursuivre sa carrière ailleurs plutôt que de mettre un terme à son parcours. Cette décision interviendrait malgré son attachement au Mexique et au club, qu’il avait exprimé en octobre dernier en affirmant se sentir très bien accueilli et espérer rester plusieurs années.

Le président de Monterrey, José Antonio Noriega, a confirmé que des discussions étaient en cours pour renouveler le contrat de Ramos, sans toutefois entrer dans les détails afin de ne pas distraire l’équipe de sa quête du titre. Capitaine et joueur clé de l’effectif, Ramos continue d’apporter son expérience, tant défensivement qu’offensivement, dans une équipe encore en lice pour le championnat après le match aller des quarts de finale contre le Club América.