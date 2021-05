PSG - RC Lens : les compositions officielles

La suite après cette publicité

Trois jours après sa défaite à domicile face à Manchester City à l'occasion de sa demi-finale aller de Ligue des champions (1-2), le Paris Saint-Germain retrouve le Parc des Princes et la Ligue 1 avec la réception du RC Lens, pour le compte de la 35e journée de championnat. Pour ce match, Mauricio Pochettino a fait appel à un groupe restreint de 21 joueurs et devra se passer de Kylian Mbappé (contracture au mollet droit), Leandro Paredes et Alessandro Florenzi (blessés). Colin Dagba est logiquement titulaire sur le côté droit, alors que Danilo Pereira est aligné dans le double-pivot du milieu avec Idrissa Gueye.

Avec Loïc Badé, Massadio Haïdara et Issiaga Sylla suspendus, Franck Haise aligne les revenants Steven Fortes (de retour de suspension), Facundo Medina (Covid-19), Clément Michelin (lésion musculaire) et Cheick Doucouré (blessure musculaire). C'est le titi parisien Arnaud Kalimuendo qui mènera l'attaque Sang et Or avec Ignatius Ganago. Touché en fin de rencontre face à Nîmes dimanche, Jean-Louis Leca est remplacé par le jeune Vénézuélien Wuilker Farinez (22 ans).

Les compositions des équipes :

PSG : Navas - Dagba, Marquinhos, Kimpembe, Diallo - Gueye, Danilo - Sarabia, Neymar, Draxler - Icardi.

Lens : Farinez - Gradit, Fortes, Medina - Clauss, Cahuzac, Doucouré, Fofana, Michelin - Ganago, Kalimuendo.

