Mauricio Pochettino, un coach qui a coûté 45,5 M€…

C’est désormais officiel : Michael Carrick a été limogé par Manchester United. Les Red Devils n’ont pas encore annoncé le nom de son successeur, mais toute la presse anglaise est unanime pour affirmer que l’actuel sélectionneur des États-Unis, Mauricio Pochettino, est l’heureux élu. Pour arracher l’Argentin de 54 ans à la Fédération américaine, MU va débourser pas moins de 9 M€. Une somme XXL pour un entraîneur loin d’avoir convaincu la planète football depuis 2019 et la finale de Ligue des Champions disputée avec Tottenham face à Liverpool. Pochettino a d’ailleurs parfaitement su capitaliser sur sa cote sur le marché pour décrocher le jackpot. Licencié par les Spurs en 2019, alors qu’il lui restait quatre ans de contrat, l’ancien défenseur avait touché 14,5 M€ en guise d’indemnités de départ.

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Recruté par le Paris Saint-Germain en janvier 2021 pour succéder à Thomas Tuchel, Pochettino a été remercié à un an de la fin de son bail, en juillet 2022, en échange d’un chèque de 10 M€. Venu à la rescousse de Chelsea durant l’été 2023, le technicien n’a tenu qu’une saison, mais son éviction a coûté 12 M€ aux Blues. Entre ses indemnités de rupture et le montant que va payer MU pour le racheter, le natif de Murphy a coûté très cher aux clubs qui l’ont embauché (45,5 M€). Et l’addition risque encore de grimper s’il venait à être démis de ses fonctions à Old Trafford à l’avenir. Il y a en effet fort à parier que les dirigeants mancuniens lui offrent un salaire égal ou supérieur aux 5,4 M€ annuels que lui garantissait son nouveau contrat (courant jusqu’en 2030) signé avec la Fédération américaine.