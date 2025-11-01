Bournemouth : la pépite française Eli Junior Kroupi commence à tout casser

Étonnant deuxième de Premier League à 4 points du leader Arsenal, Bournemouth réalise un début de saison canon. Les Cherries ont pourtant connu un été agité avec quatre départs majeurs avec Ilya Zabarnyi (Paris Saint-Germain), Dean Huijsen (Real Madrid), Milos Kerkez (Liverpool) et Dango Ouattara (Brentford) pour 238 millions d’euros de vente. Actif cet été pour se renforcer, le club a offert de bons talents à Andoni Iraola avec Bafodé Diakité (Lille), Djordje Petrovic (Chelsea), Ben Doak (Liverpool), Amine Adli (Bayer Leverkusen), Veljko Milosavljevic (Étoile Rouge), Adrien Truffert (Stade Rennais) ou encore Alex Jiménez (AC Milan). Autre renfort, Eli Junior Kroupi avait déjà été recruté il y a un an avant d’être prêté à Lorient. Et il arrivait plein de promesses.

Sacré meilleur joueur de Ligue 2 la saison passée avec les Merlus, le polyvalent attaquant capable de jouer avant-centre, ailier gauche et milieu offensif terminait avec 23 buts et 3 passes décisives en 32 rencontres avec les Lorientais. Pour autant, il fallait se faire sa place dans une équipe de Bournemouth ambitieuse et qui désirait continuer de s’établir dans la première partie de tableau de Premier League. Devant se battre dans un secteur où on retrouve Antoine Semenyo, Marcus Tavernier, Amine Adli, Evanilson, Justin Kluivert et David Brooks, Eli Junior Kroupi avait une forte concurrence à négocier. Et les débuts n’ont pas été si faciles puisqu’il n’a pas pu vraiment se montrer pendant deux mois.

Eli Junior Kroupi marche sur l’eau

Remplaçant dans un premier temps, il n’avait débuté qu’un match de League Cup perdu le 26 août contre Brentford (2-0) et n’avait disputé que 21 minutes lors des 7 premières journées de Premier League. Avec un petit but inscrit face à Leeds United (2-2), il était propulsé titulaire le 18 octobre face à Crystal Palace, lors d’un choc de haut de tableau. Double buteur avec les U21 français contre l’Estonie 5 jours avant, Eli Junior Kroupi surfait sur cette confiance pour voir double face aux Eagles lors d’un succès 3-3. De quoi recevoir les compliments de son coach Andoni Iraola : « je suis content pour lui, car ce n’est pas facile de remplacer quelqu’un d’aussi important qu’Evanilson. C’est un joueur de 19 ans, titulaire pour la première fois. Je pense qu’il a une bonne relation avec le but. Ces deux buts, il lit bien le ballon, il prend bien le rebond et il devrait être content. »

Pour autant, Eli Junior Kroupi doit encore s’améliorer sur ce qu’il apporte dans le jeu de son équipe, comme l’a noté le coach espagnol : « je pense que nous essayons de lui ajouter plus de choses parce que le but est quelque chose qu’il a toujours eu dans différentes divisions, évidemment pas en Premier League, mais c’est quelqu’un qui marque des buts. Mais nous avons besoin qu’il fasse beaucoup de choses qu’Eva fait pour nous pendant les matchs. Nous exigeons de lui un grand saut, car il vient de France, de deuxième division, il a marqué beaucoup de buts là-bas. C’est un bon finisseur. Mais il a encore beaucoup à améliorer : physique, rythme, beaucoup de choses à apprendre, comme d’habitude, parce qu’il a 19 ans. » Ce dimanche contre Nottingham Forest, il a encore débuté la rencontre puisque Evanilson est encore touché au mollet.

Cette fois encore, il a crevé l’écran. Deuxième buteur de la partie suite à un joli numéro où il est parti du milieu de terrain, il a permis à Bournemouth de s’imposer 2-0 et de grimper à la 2e place de Premier League. Déjà auteur de 4 réalisations, il est grimpé au sixième rang des meilleurs buteurs du championnat. Du côté de Bournemouth, seul l’ailier Antoine Semenyo (6 buts) fait mieux. Mieux, depuis le début de la saison dernière, il a marqué 27 buts en championnat. En Europe, aucun jeune de moins de 20 ans fait mieux et même Lamine Yamal compte 21 buts. Un sens du but qui fait déjà mouche en Angleterre et qui permet à Eli Junior Kroupi de soigner son adaptation au football anglais. Avec 4 buts inscrits en 165 minutes disputées, il est décisif toutes les 41,25 minutes disputées. Des chiffres fous pour des débuts en Angleterre qui le sont tout autant pour la jeune pépite tricolore.

Directeur sportif de Lorient, Laurent Koscielny qui l’a bien connu n’a pas manqué de valoriser ses débuts dans l’élite anglaise dans un entretien pour Footballogue : «aujourd’hui il a passé un autre palier avec la Premier League car c’était le championnat rêvé pour lui afin de grandir. Je l’ai eu par moments durant cette période, c’est un compétiteur donc la frustration de ne pas avoir beaucoup de temps de jeu faisait qu’il rongeait son frein. Je lui ai dit que l’adaptation de chaque joueur est différente, certains jouent tout de suite et d’autres ont besoin de plus de temps. Je lui ai dit que le jour où ils te mettront titulaire, c’est le moment où ils sentiront que tu es prêt à challenger et performer sur le terrain. J’étais content la dernière fois quand il a marqué et sur sa première titularisation où il a mis un doublé le jour de l’anniversaire de son père. C’est parfait, tu donnes un magnifique cadeau au papa. Il sait ce qui l’attend en Angleterre, il sait ce qu’il doit mettre en place pour tenir dans la longévité de ce championnat exigeant sur l’intensité et le mental» Désormais à lui de continuer sur sa lancée avec comme prochain choc le match de ce dimanche contre Manchester City.