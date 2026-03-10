Chelsea : le bel hommage de Liam Rosenior pour Strasbourg

À la veille du choc de Ligue des Champions entre le PSG et Chelsea se disputera ce mercredi, Liam Rosenior va faire son retour en France. L’ex-manager de Strasbourg s’est montré admiratif des médias français et élogieux de son passage en Alsace.

«J’ai passé un séjour incroyable, une expérience extraordinaire dans ce pays. C’était fantastique. Revenir ici si vite, je ne m’y attendais pas. Je veux créer encore plus de bons souvenirs. Je veux savourer l’instant présent, mais pour cela, il faut gagner le match», a-t-il expliqué avant le choc. Pour rappel, Liam Rosenior reste sur un joli match nul contre le PSG au Parc des Princes, avec Strasbourg en octobre dernier (3-3).

