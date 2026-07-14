Coupe du Monde 2026 : la réaction à chaud de Luis de la Fuente

C’est un sélectionneur heureux, et ce n’est pas Didier Deschamps. Luis de la Fuente a maîtrisé sur le plan tactique l’opposition face aux Bleus (0-2), à l’image de la compétition réalisée par la Roja. Interrogé à l’issue de la victoire en demi-finale, il n’a pas masqué son plaisir. « C’est difficile de dire ce qu’on ressent, mais je comprends que c’est un peu comme le bonheur. Je voudrais dire que ce groupe est exceptionnel, et on veut continuer, faire mieux, il reste un pas à faire. »

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« C’est une grande responsabilité d’être en finale d’un Mondial. C’est un luxe, c’est pour les élus, et il faut assimiler tout ça. On a démarré il y a quatre ans avec une idée et cette idée nous a menés jusqu’à aujourd’hui, c’est pour ça qu’on est heureux », a-t-il poursuivi avant de répondre à une question sur l’équipe de France. « Certainement, on l’avait dit au vestiaire, on allait faire face à l’une des meilleures équipes du monde, mais face à eux, ils allaient avoir la meilleure équipe du monde. Ces joueurs méritent vraiment. Chaque jour, il y a de l’engagement, du talent. Ils ont rendu facile ce qui était difficile. Je suis très fier, heureux. » Désormais, De La Fuente et les Espagnols ont les yeux rivés sur la finale de dimanche, où ils joueront l’Angleterre ou l’Argentine.