Menu Rechercher
Commenter 20
Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : la réaction à chaud de Luis de la Fuente

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
France 0-2 Espagne
winamax
1 2.50 N 3.05 2 3.10 bonus 100€

C’est un sélectionneur heureux, et ce n’est pas Didier Deschamps. Luis de la Fuente a maîtrisé sur le plan tactique l’opposition face aux Bleus (0-2), à l’image de la compétition réalisée par la Roja. Interrogé à l’issue de la victoire en demi-finale, il n’a pas masqué son plaisir. « C’est difficile de dire ce qu’on ressent, mais je comprends que c’est un peu comme le bonheur. Je voudrais dire que ce groupe est exceptionnel, et on veut continuer, faire mieux, il reste un pas à faire. »

La suite après cette publicité

« C’est une grande responsabilité d’être en finale d’un Mondial. C’est un luxe, c’est pour les élus, et il faut assimiler tout ça. On a démarré il y a quatre ans avec une idée et cette idée nous a menés jusqu’à aujourd’hui, c’est pour ça qu’on est heureux », a-t-il poursuivi avant de répondre à une question sur l’équipe de France. « Certainement, on l’avait dit au vestiaire, on allait faire face à l’une des meilleures équipes du monde, mais face à eux, ils allaient avoir la meilleure équipe du monde. Ces joueurs méritent vraiment. Chaque jour, il y a de l’engagement, du talent. Ils ont rendu facile ce qui était difficile. Je suis très fier, heureux. » Désormais, De La Fuente et les Espagnols ont les yeux rivés sur la finale de dimanche, où ils joueront l’Angleterre ou l’Argentine.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (20)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
France
Espagne
Luis de la Fuente

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
France Flag France
Espagne Flag Espagne
Luis de la Fuente Luis de la Fuente
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier