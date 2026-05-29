Menu Rechercher
Commenter 37
Exclu FM Liga

FC Barcelone : les détails de l’arrivée de Bernardo Silva

Par Santi Aouna - Jordan Pardon
1 min.
Bernardo Silva, buteur avec Manchester City @Maxppp

Après Anthony Gordon, le FC Barcelone prépare un nouveau gros coup venu d’Angleterre. Selon nos informations, le club catalan est sur le point de recruter Bernardo Silva, déjà annoncé à Barcelone depuis plusieurs mercatos. L’international portugais arrive à la fin de son contrat à Manchester City, où il évoluait depuis 2017.

La suite après cette publicité

L’ancien joueur de Monaco devrait s’engager jusqu’en 2028 avec une année en option au Barça. Hansi Flick a validé le profil du Portugais, et le club finalise désormais les derniers détails du contrat avec son agent Jorge Mendes (salaire, primes…). Si l’Atlético de Madrid avait présenté des conditions financières plus alléchantes au joueur, son rêve de jouer pour Barcelone a fait la différence.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (37)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Barcelone
Bernardo Silva

En savoir plus sur

Liga Liga
Barcelone Logo Barcelone
Bernardo Silva Bernardo Silva
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier