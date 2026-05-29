FC Barcelone : les détails de l’arrivée de Bernardo Silva
Après Anthony Gordon, le FC Barcelone prépare un nouveau gros coup venu d’Angleterre. Selon nos informations, le club catalan est sur le point de recruter Bernardo Silva, déjà annoncé à Barcelone depuis plusieurs mercatos. L’international portugais arrive à la fin de son contrat à Manchester City, où il évoluait depuis 2017.
🚨🔵🔴🇵🇹 #LaLiga |— Santi Aouna (@Santi_J_FM) May 29, 2026
🔐 Barça are now very close to closing the Bernardo Silva deal.
✍️ Contract valid until 2️⃣0️⃣2️⃣8️⃣ + one year in option
🔥 After Hansi Flick gave his approval, the club are working with Jorge Mendes on the contract details like salary, bonuses and contract… pic.twitter.com/W9RcZTZIYX
L’ancien joueur de Monaco devrait s’engager jusqu’en 2028 avec une année en option au Barça. Hansi Flick a validé le profil du Portugais, et le club finalise désormais les derniers détails du contrat avec son agent Jorge Mendes (salaire, primes…). Si l’Atlético de Madrid avait présenté des conditions financières plus alléchantes au joueur, son rêve de jouer pour Barcelone a fait la différence.
