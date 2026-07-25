La nouvelle stratégie du PSG sur le mercato choque tout le monde !

C’était dans l’air du temps, c’est à présent officiel : Kang-in Lee a quitté le Paris Saint-Germain pour signer à l’Atlético de Madrid. Le club colchonero a officialisé, ce samedi, la venue de l’international sud-coréen contre un montant estimé à 40 millions d’euros. Un transfert XXL intervenant quelques jours après celui de Gonçalo Ramos, parti à l’AC Milan et qui a rapporté 75 M€ + 5 M€ de bonus aux doubles champions d’Europe. Au total, le club de la capitale va donc encaisser un joli chèque de 120 millions d’euros. De quoi confirmer le changement de dimension du PSG.

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En effet, les Rouge et Bleu ont longtemps traîné une réputation tenace : à savoir, celle d’un club capable d’attirer les plus grandes stars, mais incapable de réaliser de véritables plus-values sur le marché des transferts. Les départs libres de nombreux joueurs ou les ventes à prix cassés alimentaient régulièrement les critiques. Mais cette époque semble bel et bien révolue. Les dossiers de Gonçalo Ramos et de Kang-in Lee illustrent parfaitement cette nouvelle réalité (68 millions d’euros de plus-value réalisée sur ces deux joueurs). Recrutés dans un projet de renouvellement de l’effectif, le Portugais et le Sud-coréen ont finalement été parfaitement valorisés au cours de leur passage dans la Ville Lumière.

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Le PSG sait désormais vendre

Un nouveau virage qui n’est pas le fruit du hasard. Depuis plusieurs mercatos, le club parisien affiche, en effet, une stratégie plus cohérente. Les recrutements sont davantage pensés en fonction de l’âge, du potentiel de progression et de la valeur de revente. Cette approche tranche finalement avec les années où l’empilement de stars rendait les ventes particulièrement compliquées, notamment en raison de salaires très élevés. L’arrivée d’une nouvelle direction sportive, associée à une politique plus rationnelle, a, par ailleurs, profondément modifié la gestion de l’effectif.

Aujourd’hui, Paris n’hésite plus à vendre lorsque les conditions économiques sont favorables, même si le joueur conserve un certain potentiel sportif. L’objectif est clair : réinvestir intelligemment tout en maintenant un effectif compétitif. Une évolution essentielle à l’heure où le fair-play financier et la maîtrise des finances occupent une place centrale. Non, le PSG n’est plus seulement un acheteur de prestige, il est en train de devenir un vendeur crédible, capable de négocier en position de force et de maximiser la valeur de ses actifs. Une transformation discrète, mais majeure, qui pourrait bien être l’un des plus grands progrès réalisés par le club ces dernières années. Reste désormais à savoir comment la direction parisienne réinvestira cet argent récolté alors que de nombreux dossiers font aujourd’hui parler (Akliouche, Diomandé).