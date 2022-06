EdF, droits à l'image : Noël Le Graët a rencontré plusieurs cadres

Selon RMC Sport, le président de la Fédération Française de Football, Noël Le Graët, a rencontré ce matin plusieurs joueurs de l’Équipe de France lors d’une réunion pour évoquer les droits à l’image. Le dirigeant français se serait entretenu avec Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Raphaël Varane, Hugo Lloris et N'Golo Kanté. La réunion aurait été franche et positive et les discussions devraient désormais avancer pour aboutir à la finalisation d’un accord autour d'une réécriture de la convention des droits à l'image en équipe de France, rédigée en 2010.

La suite après cette publicité

Cet accord devrait être conclu avant le rassemblement des Bleus en septembre, durant lequel une matinée sera réservée aux sponsors. D’après RMC, les joueurs auraient toujours les mêmes demandes, c’est-à-dire, être consultés et avoir un droit de regard, pour pouvoir être en adéquation avec leurs sponsors personnels et avec l’image qu’ils souhaitent renvoyer. Le président de la FFF avait déjà rencontré mardi les conseillers de Kylian Mbappé à ce sujet, une rencontre qui aurait « froissé » le dirigeant français.